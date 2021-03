Landwirtschaftskammer Reutte: Wahl gewonnen, bevor gewählt wurde

Reutte – Außerferner Bauernvertreter verfügen scheinbar über die seltene Gabe der Prophetie – zumindest, wenn es um die Vorhersage von Wahlergebnissen geht. Derzeit laufen in Tirol die Landwirtschafts- und Landarbeiterkammerwahlen 2021. Die Stimmabgabe erfolgt Corona-bedingt als Briefwahl. Auszählungstag ist der 23. März. Während überall noch Kuverts befüllt werden, wissen die Bauern und Bäuerinnen in Reutte schon, wie die Wahl in ihrem Bezirk ausgegangen sein wird. Zumindest, wenn sie das aktuelle Informationsblatt der Reuttener Landwirtschaftskammer, D’r Wetzstua, gelesen haben. Dort präsentieren sich Christian Angerer als „der wiedergewählte Bezirkskammerobmann“ und Markus Rid als „neugewählter Bezirkskammerobmannstellvertreter“. Auch der Hinweis am Seitenkopf, „Die Karten wurden neu gemischt“, zeigt, dass die VP-Bauernkämmerer die Wahl bereits rückblickend sehen.