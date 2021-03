EKiZ Schwaz bietet buntes Programm

Schwaz – Das Eltern-Kind-Zentrum in Schwaz zeigt sich weiterhin kreativ und aufgeschlossen. Für den März gibt es nämlich ein neues Kurs-Angebot, das vor allem mit digitalen Umsetzungsmöglichkeiten punktet.

Am Freitag, 5. März, kann man sich online via Zoom zum Rückenfit-Core-Training für Erwachsene anmelden. Trainiert wird am Vormittag von 9 bis 9.50 Uhr. Wenig später findet um 10.15 Uhr ebenfalls online Rückbildungsgymnastik mit oder ohne Baby statt. Ein weiterer Kurs dazu wird abends um 19.15 Uhr angeboten.