Ländersache Corona-Vakzine: Eine Impfung, viele Geschwindigkeiten

Wien, Innsbruck – Eine Statistik aus dem Gesundheitsministerium zeigt, wie schnell die Corona-Vakzine in den einzelnen Bundesländern an die Impfstellen weitergegeben werden. Mit Stand von gestern war das bei 83 Prozent der bisher an die Länder ausgelieferten Impfdosen der Fall. Das Tempo schwankt beträchtlich: In Kärnten waren nur noch neun Prozent in den Lagern, in Salzburg hingegen fast ein Viertel. In den zwei Tiroler Zentrallagern lagerten gestern 12.400 Impfdosen. Das waren 17 Prozent aller bisher in das Bundesland gelieferten Mittel. Das entspricht genau dem Österreich-Durchschnitt.