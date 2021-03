„Mitte April“ als neue Perspektive für die Kultur

Die Bundesregierung werde weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus evaluieren, das nächste Mal am 15. März. Ob parallel zur Öffnung der Gastgärten auch Outdoor-Kulturveranstaltungen möglich sein werden, scheint noch nicht festzustehen. „Die Details für die ab 27.3. geltenden Regelungen im Outdoor-Bereich sind derzeit in Arbeit“, so das Staatssekretariat. Man stehe „im engen Austausch mit dem Gesundheitsministerium“.