UNO-Sicherheitsrat berät über Myanmar

Angesichts anhaltender Gewalt nach dem Militärputsch in Myanmar soll der UNO-Sicherheitsrat erneut über die Krise beraten. Wie mehrere Diplomaten am Dienstag übereinstimmend berichteten, beantragte Großbritannien für Freitag dazu eine Sitzung hinter verschlossenen Türen in New York. Eine Uhrzeit stand zunächst noch nicht fest.

In Myanmar reißen die Proteste gegen die Militärjunta nach dem Putsch vom 1. Februar und dem Hausarrest der bisherigen faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi nicht ab. Am Dienstag gingen Sicherheitskräfte wieder in zahlreichen Landesteilen mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten vor.