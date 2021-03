Gina Raimondo als neue US-Handelsministerin bestätigt

Raimondo war seit 2015 Rhode Islands erste Gouverneurin. Am Dienstag trat sie von diesem Amt zurück und verabschiedete sich auf Twitter mit den Worten: „Es war ein Privileg, als Ihre (...) Gouverneurin zu dienen“. Die Yale-Absolventin hatte unter anderem Steuern für Unternehmen gesenkt und war im Zuge einer Umstrukturierung von Pensionsprogrammen mit Gewerkschaften aneinandergeraten. Ihr Nachfolger an der Spitze des nordöstlichen Bundesstaates ist Medienberichten zufolge der Demokrat Daniel McKee.

Biden erklärte, er habe „größten Respekt“ für Tanden, für ihre Erfahrung und ihren Rat. Er freue sich darauf, sie nun in einer anderen Rolle in den Dienst der Regierung zu bringen. Tanden erklärte in einem vom Weißen Haus verbreiteten Schreiben an Biden, es sei ihr eine Ehre gewesen, für den Posten nominiert zu sein. „Leider scheint es jetzt klar, dass es keinen Weg gibt, (vom Senat) bestätigt zu werden“, schrieb Tanden demnach. Sie wolle verhindern, dass ein Festhalten an der Nominierung zur Last für die Regierung werde.