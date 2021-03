Angriff auf von den USA genutzten Militärflughafen im Irak

Im Westirak sind am Mittwoch mindestens zehn Raketen auf einen von den USA genutzten Militärstützpunkt abgefeuert worden. Der Raketenangriff auf den Militärflughafen Ain al-Assad würde von den irakischen Sicherheitskräften untersucht, teilte ein US-Militärsprecher mit. Zuletzt hatte es vermehrt Angriffe auf Stützpunkte der Koalition für den Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegeben. Am Freitag beginnt Papst Franziskus einen mehrtägigen Besuch im Irak.