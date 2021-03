Deutsche AfD als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft

Der deutsche Inlandsgeheimdienst hat die gesamte rechtspopulistische Partei AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft und damit eine Beobachtung der Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln ermöglicht. Nach dpa-Informationen setzte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, die Landesämter für Verfassungsschutz darüber am Mittwoch in einer internen Videokonferenz in Kenntnis.