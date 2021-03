Gesundheitspersonal demonstrierte in Wien für mehr Personal

In Wien haben am Mittwoch Vertreter der Gewerkschaften und der Ärztekammer für „mehr Menschlichkeit für das öffentliche Gesundheitssystem“ demonstriert - wobei die zentrale Forderung lautete: mehr Personal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in der Coronapandemie derzeit an ihre Grenzen stoßen, wurde beklagt. Fehlende Kapazitäten würden sich nun ganz besonders auswirken.