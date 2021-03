Ein Toter bei Raketenangriff auf Militärflughafen im Irak

Bei einem Angriff auf den Militärflughafen Ain al-Assad im Westirak sind am Mittwoch mindestens zehn Raketen abgefeuert worden. Bei dem Raketenangriff wurde ein ziviler Militärmitarbeiter getötet. Der Mann habe während des Angriffs einen Herzinfarkt erlitten, hieß es aus Sicherheitskreisen am Mittwoch. Zuletzt hatte es vermehrt Angriffe auf Stützpunkte der Koalition für den Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegeben.

Das Einsatzführungskommando der deutschen Bundeswehr erklärte via Twitter, alle deutschen Soldaten seien wohlauf. Auch die norwegische Armee teilte mit, unter den etwa 30 dort stationierten norwegischen Soldaten habe es keine Verletzten geben. Alle von ihnen seien in Sicherheit, erklärte eine Sprecherin nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB.

Nachdem seit einem Waffenstillstand im Oktober relative Ruhe herrschte, nahmen in den vergangenen drei Wochen die Raketenangriffe wieder zu. Bei Anschlägen auf die US-geführte Koalition starben im Nordirak zwei Menschen. Außerdem wurden Raketen auf die US-Botschaft in Bagdad abgefeuert.

Am Freitag beginnt Papst Franziskus einen mehrtägigen Besuch im Irak. Er erklärte am Mittwoch, er werde seine Reise trotz der Angriffe antreten. Das Kirchenoberhaupt will zu einem historischen Besuch in das krisengeschüttelte Land aufbrechen.