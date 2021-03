Tausendsassa Essig: Mehr als nur Marinade für den Salat

Apfelessig und Co sind weit mehr als nur Würzmittel für den Salat.

Innsbruck – Modeerscheinungen finden sich nicht nur im Kleiderschrank, sondern auch bei Essig im Supermarkt-Regal. Standen dort einst ein, zwei Geschmacksrichtungen, sind es heute Dutzende – von Kren- über Bier- und Heidelbeer- bis zu Walnussessig. „Zusätzlich stellen immer mehr Menschen selbst Essig her. Sie sehnen sich nach gesunder, lebendiger Nahrung – was bei Essig in Form der Essigmutter der Fall ist“, sagt Karin Buchart. Dabei handelt es sich laut der Ernährungswissenschafterin um eine Ansammlung von Essigsäurebakterien: „Sie fermentiert Alkohol zu Essigsäure.“