Behandlungsoptionen für Übergewicht und Adipositas steigen

3,7 Millionen Österreicher über 15 Jahren haben ein erhöhtes Körpergewicht, das krank macht. Das ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung und könnte durch Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie noch steigen. „Adipositas ist eine Erkrankung, bei der viele Faktoren eine Rolle spielen“, erläuterte Joakim Huber, Präsident der Adipositas Gesellschaft ÖAG am Mittwoch in einer Aussendung. Es gibt aber auch eine wachsende Vielfalt an Präventions- und Behandlungsoptionen.