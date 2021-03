Kein Unbekannter im Außerfern: Trump-Fan tritt SPÖ Reutte bei

Reutte, Philadelphia – Ein Facebook-Posting sorgte im Raum Reutte für Aufmerksamkeit und Belustigung. „Das ist ja der Günter!“, wundert sich so mancher über ein politisches Statement aus den USA. Günter Volgger gibt mit rotem Sakko und roter Fliege bekleidet bekannt, gerade der SPÖ Reutte beigetreten zu sein. An die Farbe Rot musste sich der Tiroler, der in der Nähe von Philadelphia lebt, nicht erst gewöhnen. Denn die Parteifarbe der Republikaner ist ebenfalls Rot. Der gebürtige Innsbrucker war in Pennsylvania ein glühender Trump-Verehrer, engagierter Wahlkämpfer und Parteigänger des abgewählten US-Präsidenten.