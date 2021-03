Steiner schloss in Ausschuss Gegenleistungen für Spenden aus

Mit Stefan Steiner war einer der engsten Berater von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in den Ibiza-U-Ausschuss geladen, um zum Projekt „Ballhausplatz“ also jener Wahlkampf-Strategie Stellung zu nehmen, die zum Ziel hatte den damaligen VP-Chef Kurz 2017 ins Kanzleramt zu hieven. Dabei handle es sich um eine „Schöpfung der Medien“, eine „Spendenrallye“ habe es nicht gegeben, so Steiner. Auch könne er Gegenleistungen für Gesetze oder Posten „ausschließen“.

„Ich kann klar verneinen, dass Spenden geleistet wurden, weil man sich etwas erwartet hat“, so Steiner, der bei den türkis-blauen Regierungsverhandlungen im Jahr 2017 Mitglied der Steuerungsgruppe war, auf eine entsprechende Frage des Verfahrensrichters. In einer liberalen Demokratie müsse genau getrennt werden, was richtig und falsch sei, so Steiner. Die „Einhaltung von Wahlversprechen“ sei kein Gesetzes-Kauf und die Besetzung in staatsnahen Unternehmen „unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen“ kein Postenschacher, sondern „Ausfluss des Wahlergebnisses“. Und dass 2017 die SPÖ auf einmal nicht mehr den Kanzler gestellt habe, sei nicht ein „Irrtum der Wähler sondern gelebte Demokratie“, meinte Steiner in Richtung der SPÖ.