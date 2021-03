Von Wölfen und Sündenböcken: WWF präsentierte Bilanz des Jahres 2020

Der WWF geht davon aus, dass die Wolfspopulation in den kommenden Jahren noch größer wird. © WWF/Ralph Frank

Von Marco Witting

Innsbruck – Der Wolf. „Ein Sündenbock.“ So empfindet es Christian Pichler vom WWF, wenn es darum geht, dass der Beutegreifer oft für viele Probleme in der Landwirtschaft herhalten muss. Von generellen Schwierigkeiten der Almbauern bis zur Entfremdung der städtischen Bevölkerung. Die Diskussion um die Rückkehr der Wölfe ist weder neu noch hat sie sich in den vergangenen Jahren groß verändert. Sie verläuft weiterhin irgendwo zwischen Ansiedlung und Abschuss.

Der WWF präsentierte gestern seine Wolfs-Bilanz des Jahres 2020. Bundesweit zählte man 40 Wölfe – ein Rückgang. In Tirol wurden insgesamt zehn Tiere nachgewiesen und die waren für ein Gros der Nutztierrisse in ganz Österreich verantwortlich. Von 293 getöteten Nutztieren kamen 257 aus Tirol. Wobei der WWF erklärt, dass der Anteil der Risse (0,23 Prozent) sehr gering ausfalle. Tote Schafe durch Unwetter, Krankheiten oder Steinschlag gebe es bedeutend mehr.

Entspannung in der Problematik ist keine in Sicht. Im Gegenteil. Durch die zunehmende Verbreitung des Wolfes auch in den Nachbarländern wie der Schweiz, Slowenien und Italien rechnet der WWF damit, dass in den kommenden Jahren vermehrt Tiere nach Österreich einwandern werden.

Herdenschutz und besseres Monitoring gefordert

Um Konflikte zu vermeiden, fordern die Tierschützer von der Politik eine bundesweit abgestimmte Herdenschutz-Offensive und ein besseres Monitoring. Denn richtig genau wisse man nicht, wie viele Wölfe es im Land gibt. „Gibt es fachgerechten Herdenschutz, meiden Wölfe Weidetiere von Beginn an und konzentrieren sich auf ihre Rolle als eine Art Gesundheitspolizei des Waldes“, erklärte Pichler. Wölfe würden den Wildbestand und damit den Wald gesund halten, weil sie kranke und schwache Tiere erbeuten.

Tirol ist in Sachen Herdenschutz bundesweit am weitesten. Doch die Projekte sind beschränkt – momentan auf eines im Bezirk Landeck. Und die Skepsis bei den Bauern ist groß. „Die Landwirtschaftskammer hat sich in ihrer Meinung einzementiert“, sagt Pichler.

Neben verbessertem Herdenschutz sollten Nutztierhalter besser entschädigt und das Hirtenwesen wiederbelebt werden. Zudem müsse man die Zucht und Ausbildung von Herdenschutzhunden vorantreiben. Rechtlich sieht sich der WWF durch ein Urteil aus Salzburg bestätigt. Dort hob das Landesverwaltungsgericht einen Abschussbescheid auf. Der hohe Schutzstatus des Wolfes bleibt – und sei alternativlos.