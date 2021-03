Russland fordert Beweise für Vergiftung Nawalnys

Am Dienstag hatten die USA und die EU wegen der Verfolgung des inzwischen inhaftierten Gegners von Präsident Wladimir Putin in Russland Sanktionen erlassen. Russland zweifelt an, dass es am 20. August einen Anschlag mit dem international verbotenen chemischen Kampfstoff Nowitschok auf den Oppositionellen gegeben hat. Vier Labors, darunter eines der deutschen Bundeswehr, hatten das Nervengift im Blut Nawalnys nachgewiesen. Die EU hatte danach zunächst wegen der Vergiftung Nawalnys Sanktionen erlassen. Nach dessen Verurteilung zu mehr als zwei Jahren Straflager im Februar legte Brüssel am Dienstag weitere Sanktionen nach. Die USA folgten mit ihren Strafmaßnahmen.