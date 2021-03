Freispruch für Gemeinderat Depaoli im zweiten Durchgang

Gott sei Dank liegt des Multikulti-Klumpert da drein (im Inn; Anm.)!“ Wegen dieser und ähnlicher Aussagen in einem Video musste sich der Innsbrucker Gemeinderat Gerald Depaoli am Mittwoch zum zweiten Mal am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Der Staatsanwalt warf ihm „Gutheißen einer schweren Sachbeschädigung“ vor, zumal es sich beim „Multikulti-Klumpert“ um eine Pappmaché-Skulptur des Künstlers Chris Moser handelte. Beim ersten Prozess im Mai 2020 wurde Depaoli zu einer teilbedingten Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. Das Oberlandesgericht erklärte die Entscheidung allerdings für nichtig, weil ein Gutachten zum künstlerischen Wert der Skulptur nicht eingeholt worden war.