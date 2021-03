Einweisung für 57-Jährigen nach Tötung der Ehefrau in NÖ

Der Prozess um eine im September 2020 verübte Bluttat hat am Mittwoch in Korneuburg mit einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher geendet. Der 57-jährige Betroffene soll seine Ehefrau (55) in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) erstochen haben. Nach Ansicht des Geschworenengerichts war der Niederösterreicher dabei unzurechnungsfähig. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.