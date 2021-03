„Theater im Park“ schon vor Start im Mai gut gebucht

Die zweite Saison des im Vorjahr aus den coronabedingten Theaterschließungen hervorgegangenen „Theater im Park“ im Schwarzenberggarten am Wiener Belvedere startet zwar erst mit Mai-Beginn. Um den Erfolg müssen sich Betreiber Michael Niavarani und Georg Hoanzl aber schon jetzt keine Sorgen machen. Bis dato seien bereits rund 50.000 Karten für mehr als 130 Veranstaltungen verkauft worden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.