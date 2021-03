Norweger Holund skatet bei WM zum 15-km-Titel

Die Norweger haben im 15-km-Langlaufrennen der Nordischen Ski-WM zurückgeschlagen. Nachdem sich im Skiathlon am Samstag der Russe Alexander Bolschunow vor einem Norge-Quintett durchgesetzt hatte, triumphierte am Mittwoch in Oberstdorf Hans Christer Holund vor zwei Landsleuten. Der 32-Jährige skatete vor Simen Hegstad Krüger (+20,2 Sek.) und Harald Östberg Amundsen (+35,6) zu seinem zweiten WM-Titel, Bolschunow wurde Vierter (+43,7).

Bolschunow zahlte auch den Preis für seine zahlreichen Einsätze. Er hatte am Sonntag im Gegensatz zu seinen Mittwoch-Konkurrenten den Team-Sprint bestritten und Bronze geholt. Nach Bestzeit auf der ersten 5-km-Runde setzte sich ab Halbdistanz Holund an die Spitze und eroberte seine zweite WM-Goldmedaille nach dem 50-km-Rennen in Seefeld 2019. Titelverteidiger Martin Johnsrud Sundby (NOR) schloss sein letztes WM-Rennen mit 36 Jahren als Siebenter ab.