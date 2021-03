Möglicher Plan für neue Attacke auf US-Kapitol aufgedeckt

Die US-Behörden haben mögliche Pläne von Extremisten für einen neuen Angriff an diesem Donnerstag auf das US-Kapitol aufgedeckt. „Wir haben Geheimdiensterkenntnisse erhalten, die mögliche Pläne einer identifizierten Miliz für ein Eindringen in das Kapitol am Donnerstag, den 4. März, zeigen“, erklärte die Kapitol-Polizei am Mittwoch in Washington. Die Polizei sei vorbereitet auf mögliche Bedrohungen „gegen Mitglieder des Kongresses oder gegen den Kapitol-Komplex“.