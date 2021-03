Wien impft nun auch Über-65-Jährige mit AstraZeneca

Die erst am Montag bekräftigte Empfehlung des Nationalen Impfgremiums, das AstraZeneca-Vakzin vorerst weiter nur für unter 65-Jährige zu verwenden, weil es noch nicht hinreichende Daten aus klinischen Studien zur Wirksamkeit bei Senioren gebe, will Binder mit dem Schritt der Stadt nicht overruled wissen. „Das Gremium hat an sich sehr weise entschieden“, befand Binder. Aber wenn eine breite Ausrollung der Impfstoffe notwendig sei, und das sei derzeit der Fall, dann sei dieser Impfstoff natürlich zu empfehlen. Überdies sei AstraZeneca in Europa uneingeschränkt zugelassen, argumentierte er.

Die übrigen Bundesländer planen derzeit offenbar nicht, der Wiener Linie zu folgen. Man wolle sich weiter an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums und den Impfplan halten, hieß es etwa aus dem Büro von Burgenlands Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei einem ersten Rundruf der APA. Auch die Kärntner Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) erklärte auf APA-Anfrage, man wolle abwarten, bis das Impfgremium den AstraZeneca-Impfstoff auch für über 65-Jährige freigebe. Laut Auskunft des Sprechers des Landes hält auch Salzburg an dieser Strategie fest. Die gleiche Information kam aus dem Büro der niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Und in der Steiermark will sich das Land ebenfalls an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums halten. In Oberösterreich wolle sich das Experten-Board im Land mit dieser Frage befassen und auf Basis dessen den weiteren Weg festlegen, hieß es aus dem Krisenstab. In Vorarlberg sieht die Situation ähnlich aus. In Tirol stand eine Entscheidung noch aus.