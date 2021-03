ÖVP-Strategen schlossen in Ausschuss Käuflichkeit aus

Zwei maßgebliche ÖVP-Strategen im Wahlkampf haben am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss jedwede Käuflichkeit ausgeschlossen. Sowohl Stefan Steiner, einer der engsten Berater von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), als auch der nunmehrige Generalsekretär Axel Melchior bestritten, jemals Gegenleistungen für Spenden geboten zu haben. Beide Auskunftspersonen sollen maßgeblich in das „Projekt Ballhausplatz“, also der ÖVP-Wahlkampf-Strategie 2017, involviert gewesen sein.