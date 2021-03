Amokfahrer von Toronto schuldig gesprochen

Im Prozess um die Amokfahrt von Toronto in Kanada ist der Lenker des Mordes in zehn Fällen für schuldig befunden worden. Richterin Anne Molloy wies am Mittwoch die Argumentation der Verteidigung zurück, wonach der Angreifer aufgrund einer autistischen Störung unzurechnungsfähig sei. Der Täter hatte nach seiner Festnahme angegeben, aus Wut auf Frauen gehandelt zu haben. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, dem 28-Jährigen droht lebenslange Haft.