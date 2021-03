Einkaufen ohne Maske von Corona-Leugnern scheinbar abgesagt

Das österreichweite maskenfreie Einkaufen, zu dem Corona-Leugner in sozialen Netzwerken aufgerufen hatten, dürfte abgesagt worden sein. Laut der Tageszeitung „Heute“, die einen Screenshot der Info online postete, haben die Organisatoren die Aktion abgeblasen, um „jedwede Eskalation, auf welchen Seiten auch immer, zu vermeiden“. Vonseiten der Polizei gab es bisher noch keine Bestätigung dafür, die Behörden waren allerdings in Alarmbereitschaft.

In sozialen Netzwerken wurde aufgerufen, am Freitag um 18.00 Uhr österreichweit in Supermarktfilialen „maskenfrei“ einkaufen zu gehen beziehungsweise die Masken dort abzunehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ermittelte deshalb bereits. Vor den auf einem Flugblatt aufgelisteten Supermärkten, wo die Aktion stattfinden sollte, hätte die Polizei gezeigt. Die Handelsketten waren mit den Behörden bereits in Kontakt. Auch die Mitarbeiter der Lebensmittelketten wurden informiert und instruiert, sagte etwa eine Sprecherin von Spar am Mittwoch zur APA.