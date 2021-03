Messerangriff in Schweden möglicherweise Terroranschlag

Nach einem Angriff in einer südschwedischen Kleinstadt mit wohl mehreren Verletzten ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Ein Mann hatte in Vetlanda mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Er wurde festgenommen. Der Vorfall werde mittlerweile als mutmaßliche Terrortat eingestuft, teilte die schwedische Polizei am Mittwochabend mit.