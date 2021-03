Impfung: Spaniens Königsschwestern am Pranger

Sogar die als eher konservativ geltende Wirtschaftsministerin Nadia Calviño betonte, vor allem „öffentliche Bezugspersonen“ wie die Royals müssten in der Pandemie die „Protokolle respektieren“. Die Arbeitsministerin Yolanda Díaz bezeichnete das Verhalten der Infantinnen als „abstoßend“ und wies darauf hin, dass in Spanien zahlreiche Angehörige des medizinischen Personals noch nicht geimpft seien „und sich trotzdem jeden Tag für uns einsetzen“.

In einem Brief an verschiedene Medien bestätigte Elena unterdessen den Bericht. Sie rechtfertigt darin ihr Verhalten. Sie und ihre Schwester hätten in Abu Dhabi das „Angebot“ einer Impfung „angenommen“, um „einen Gesundheitspass zu bekommen“, der ihnen gestatten werde, Juan Carlos regelmäßig zu besuchen.