TT-Analyse zu Heimbewohnern: Durchgeimpft und noch immer zu wenig gehört

Irgendwann ist einmal genug mit der staatlichen Allmacht, auch wenn sie als Fürsorge getarnt ist. Um die vom Coronavirus besonders bedrohten alten Menschen zu schützen, wurden durch Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen in den Altenheimen Grundrechte verletzt und sehr viel seelisches Leid verursacht. Die Heimbewohner hat man zu wenig gefragt, ob und wie sie geschützt werden wollen. Welchen Preis sie bereit waren, für den Schutz vor Covid zu bezahlen. In der Eile und der Unwissenheit sah man über diesen Mangel hinweg oder nahm die Einschränkungen ob der vielen Todesopfer in Heimen im Herbst weiter in Kauf. So schwer sie auch fielen.