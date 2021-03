TT-Analyse: Männer können lernen, keine Kinder zu missbrauchen

Wer pädophil ist, bleibt das auch. Ein Leben lang. In den allermeisten Fällen sind es Männer, die sich von Kindern sexuell angezogen fühlen. Manche von ihnen geben ihrem Verlangen nach, werden übergriffig und damit zu Straftätern. Viele, die diese Neigung in sich spüren, wehren sich jedoch dagegen, wissen um die Problematik ihrer Fantasien, wollen sie nie realisieren. Dabei wird ihnen geholfen – zumindest in Deutschland. Österreich hinkt hier Jahrzehnte hinterher.