Corona-Infizierter Arzt behandelte Patienten in Salzburg

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat am Donnerstag einen Antrag auf Verhängung der U-Haft wegen Tatbegehungsgefahr gegen einen mit dem Coronavirus infizierten Arzt aus dem Pongau beim Landesgericht Salzburg eingebracht. Der Mediziner ist am Mittwoch im Gasteinertal festgenommen worden, weil er die Quarantäneanordnung der Behörde zweimal ignoriert habe. Er habe noch einen Patienten in seiner Ordination behandelt und sei am nächsten Tag erneut in die Ordination gekommen.