Ibiza-U-Ausschuss: Netzwerk zum Frühstück, eine Drohung und neue Mails

„100.000-prozentig nicht“: Gabriele Spiegelfeld dementierte, in Mallorca Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt zu haben.

Wien – Am Ende der Befragung von PR-Beraterin Gabriele Spiegelfeld im Ibiza-Untersuchungsausschuss waren alle hellwach. Am Wort war der NEOS-Abgeordnete Helmut Brandstätter. Er berichtete von einem Telefonat, das Spiegelfeld mit einer ihm nah­estehenden Person geführt haben soll. „Jetzt ist Krieg. Jetzt wird er zerstört“, zitierte Brandstätter. Er wolle nun wissen, in wessen Auftrag die Auskunftsperson da unterwegs war. Der ihm privat bekannten Spiegelfeld traue er diese Wortwahl nicht zu.