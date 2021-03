Razzia bei Hersteller: Händler lassen Masken von "Hygiene Austria" fallen

Die Vorwürfe gegen Hygiene Austria wiegen schwer: Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht es um den Verdacht der organisierten Schwarzarbeit sowie des schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Am Dienstagabend gab es Hausdurchsuchungen in Wien und Wiener Neudorf. Hygiene Austria soll Masken aus China billig gekauft, umetikettiert und teuer als österreichische Produkte vertrieben haben. Der Maskenhersteller hat die Vorwürfe der Schwarzarbeit sowie des Betrugs zurückgewiesen, dann aber doch eingestanden, dass man einen Teil der Masken in China lohnfertigen lassen habe, um den zwischenzeitlichen Nachfrageanstieg zu bewältigen. Nur: Ersichtlich war das bisher nirgendwo. Auf der Hygiene-Austria-Website wird stets mit „Made in Austria“ geworben. Zudem sind die Masken von Hygiene Austria bei einer „Vorprüfung“ Mitte 2020 in Österreich durchgefallen – sie entsprachen nicht dem EU-Reglement. Die FFP2-Masken wurden dann einfach in Ungarn zertifiziert. Hygiene Austria selbst sprach von einer Schweizer Zertifizierung.