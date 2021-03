Kurz spricht in Israel über Corona-Impfstoffproduktion

Die Initiative wurde weithin als Kritik an der EU verstanden. Kurz stellte am Mittwoch klar, dass die Allianz mit Israel und Dänemark nicht als Abkehr von der EU zu verstehen sei. „Es ist definitiv kein Verlassen des europäischen Weges“, betonte er in einer Pressekonferenz in Wien.

Am Dienstag traf der Kanzler im Vorfeld seiner Israel-Reise gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Bildungsminister Heinz Faßmann (alle ÖVP) mit Vertretern von rund zwanzig Pharmaunternehmen mit Standorten in Österreich (darunter Pfizer, Novartis, Polymun oder Boehringer Ingelheim) sowie führenden Wissenschaftern und Medizinern zusammen.

Kurz fliege Monate zu spät nach Israel, kritisierte unterdessen FPÖ-Chef Norbert Hofer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Reise sei ein „Eingestehen des Fehlers“, dass man sich bei der Impfstoffbeschaffung auf die EU und das Personal von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verlassen habe, meinte Hofer. „Am Abend wird der Faule fleißig.“ Wenn man etwa selbst einen Impfstoff herstellen wolle, sei das ein erster Schritt, der aber „viel zu spät“ komme.

Entgegen der eher langsam anlaufenden Impfkampagne in der Europäischen Union gilt Israel mittlerweile als „Impfweltmeister“: Bereits mehr als die Hälfte der erwachsenen Israelis sind mindestens einmal geimpft. In Israel finden zudem am 23. März erneut Wahlen statt - bereits zum vierten Mal innerhalb von nur zwei Jahren. Netanyahu hofft nach dem Zerbrechen seiner Koalition mit seinem Herausforderer Benny Gantz nach nur wenigen Monaten auf eine Stärkung seiner Likud-Partei an der Wahlurne. Gleichzeitig strebt der Premier danach, in einem derzeit laufenden Korruptionsverfahren nicht verurteilt zu werden.