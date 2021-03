Ätna auf Sizilien erneut spektakulär ausgebrochen

Auf der italienischen Insel Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut spektakulär ausgebrochen. Lava-Fontänen schossen am Donnerstag bis zu 500 Meter hoch in den Nachthimmel, wie das Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte. Aus dem Krater auf der Südost-Seite stieg eine dicke Asche- und Rauchwolke zwölf Kilometer in die Luft. Es sei der zehnte Ausbruch seit dem 16. Februar, berichteten Vulkanologen. Der Flughafen Catanias blieb offen.