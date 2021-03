WAC trennt sich von Trainer Feldhofer

Der WAC hat sich von Trainer Ferdinand Feldhofer getrennt. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag, einen Tag nach dem 0:1 nach Verlängerung gegen den LASK im Cup-Halbfinale. Vor dieser Partie hatte Feldhofer mit der Kader-Eliminierung der Routiniers Michael Liendl, Christopher Wernitznig und Michael Novak für Aufsehen gesorgt. Im Machtkampf mit Liendl entschied sich die Clubführung nun gegen den Coach und für den 35-jährigen Routinier.

Als Interimscoach fungiert ab sofort Sportkoordinator Roman Stary. Der Steirer Feldhofer wurde im Dezember 2019 zum WAC-Coach bestellt und führte die Kärntner wenige Monate später zu Liga-Endrang drei, was einen Fixplatz in der Europa-League-Gruppenphase bedeutete.

Dort gelang dem Wolfsberger AC im vergangenen Herbst erstmals der Aufstieg ins Sechzehntelfinale, wo in der Vorwoche gegen Tottenham Endstation war. In der Bundesliga rangiert man drei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs auf Rang fünf. Ein Platz unter den Top sechs, der zur Teilnahme an der Meistergruppe berechtigt, ist derzeit nur mit zwei Punkten Vorsprung auf den Siebenten TSV Hartberg abgesichert.