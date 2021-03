Klimawandel schreitet durch Menschenhand voran: Golfstrom droht zu kippen

Die Eisschmelze in Grönland hat sich in den vergangenen Jahren beschleunigt. Sie trägt bei zur Abschwächung des Golfstroms.

Hamburg – Der Golfstrom, der das Klima auf beiden Seiten des Nordatlantiks prägt, verliert an Kraft. Das hat mit Beginn der Industrialisierung eingesetzt und sich seitdem beschleunigt. Das legt nahe, dass die Veränderung wesentlich mit dem vom Menschen gemachten Klimawandel zu tun hat. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam unter Führung des Instituts für Klimafolgenforschung in Hamburg.

Das Team hatte bereits im Jahr 2015 berechnet, dass der Golfstrom in den vergangenen Jahrzehnten um etwa 15 Prozent nachgelassen hat. Für eine nun in Nature Geosciences veröffentlichte weitere Studie hat das Team die aktuellen Daten mit historischen Klimainformationen verknüpft – die etwa in Ozeansedimenten, Eisbohrkernen oder Jahresringen von Bäumen enthalten sind. Ergebnis: Der Golfstrom war in den vergangenen 1600 Jahren nie so schwach wie heute.