Neue Vorgaben für Tests: Epidemiegesetz wird verschärft

Ausgangsbeschränkungen gelten als massiver Eingriff in die Grundrechte. Jetzt sollen sie noch leichter verhängt werden können.

Wien – Am Mittwoch wurde von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ein novelliertes Covid-19-Maßnahmengesetz und Epidemiegesetz in die Begutachtung geschickt. Der Entwurf stößt auf scharfe Kritik. Erstens wegen der kurzen Begutachtungszeit von nur sechs Tagen und wegen der zum Teil massiven Verschärfungen.

Bislang mussten etwa Ausgangsbeschränkungen mit einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems begründet werden. Dies wird nun verschärft, was die NEOS regelrecht „schockiert“. Denn laut Anschober-Plan kann künftig auch eine Ausgangsbeschränkung verhängt werden, wenn die Kontaktnachverfolgung von Infizierten nicht mehr gewährleistet ist. „Gesundheitsminister Anschober hat offenbar aus zwölf Monaten Pandemie nichts gelernt. Seine einzige Antwort auf die Pandemie bleibt offenbar Lockdown“, meint Gerald Loacker (NEOS). Was Anwälten und Opposition weiter sauer aufstößt: Wer gewerbsmäßig Veranstaltungen organisiert und eine Untersagung gemäß Epidemiegesetz missachtet, soll künftig gemäß der Gesetzes-Vorlage mit einer Geldbuße von bis zu 30.000 Euro bestraft werden. Teilnehmer an verbotenen Events haben bis zu 1450 Euro abzuliefern. Laut Gesetzesnovelle gelten künftig die Zusammenkunft von vier Personen als Veranstaltung.