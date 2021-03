Lamparter führt nach Kombi-Großschanzenspringen bei WM

Der Tiroler Johannes Lamparter geht auf seine erste WM-Medaille in der Nordischen Kombination los. Der 19-Jährige entschied am Donnerstag in Oberstdorf das Springen auf der Großschanze mit einem beeindruckenden 138,0-m-Sprung für sich, ballte danach die Faust und geht um 15.15 Uhr (live ORF 1) mit einem Vorsprung von 22 Sek. auf den Japaner Akito Watabe in den 10-km-Langlauf. Der norwegische Normalschanzen-Weltmeister und Favorit Jarl Magnus Riiber ist 37 Sek. zurück Dritter.