Kampf gegen Tbc: Seuchengebiet im Lechtal verkleinert

Demnach wurde von den 283 untersuchten Stück Rotwild im Jahr 2020 in vier Fällen der Tbc-Erreger nachgewiesen, 2019 waren es noch 17 Fälle. Das entspricht einer aktuellen Durchseuchungsrate von 1,4 Prozent. 2019 lag der Anteil des infizierten Rotwilds noch bei durchschnittlich fünf Prozent und in Kaisers sogar bei fast 25 Prozent. Bei der jährlichen Untersuchung des Rinderbestandes wurde im Lechtal zum vierten Mal in Folge kein Fall von Tuberkulose nachgewiesen.

Der Hegebezirk Lechtal Mitte mit den Jagdrevieren in den Gemeinden Bach und Elbigenalp sowie die im Lechtal gelegenen Zammer Reviere sind laut Gesundheitsministerium nicht mehr Teil des Seuchengebiets. Das bedeutet, dass die Abschussvorschreibungen der Bezirkshauptmannschaften dort mit dem neuen Jagdjahr 2021/2022 nicht mehr nach dem Tierseuchenrecht, sondern nach dem Jagdrecht erfolgen. Sehr zur Freude von Landesjägermeister Anton Larcher, der sich von der Rückführung in die jagdliche Abschussplanung vor allem auch eine zusätzliche Motivation für die Jägerschaft erhofft. An der Höhe der Abschussvorgaben werde die Rückführung in das Jagdregime aber nichts ändern, führt Klaus Wallnöfer, Vorstand der Abteilung landwirtschaftliches Schulwesen und Landwirtschaftsrecht, aus. Diese hängt auch hier von der Entwicklung des Wildbestands ab.