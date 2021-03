„Wenn möglich Brotlaib erhalten“: Mahnmal am Fernpass soll bleiben

Nassereith – Er war an sich „eher unbekannt“, wie der Nassereither Volksschuldirektor und Dorfchronist Thomas Köhle in der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung schrieb: der Brotlaibstein. Es handelt sich um eine vor Jahrhunderten in Stein gemeißelte Bezirksgrenze auf der Fernpasshöhe. Wie berichtet, steht er derzeit den Plänen einer Busbucht im Weg. Geht es nach den vorliegenden Plänen, dann muss der Felsen weichen. Doch inzwischen meint der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll: „Wenn es irgendwie geht, wird der Brotlaibstein erhalten.“ Er glaubt, dass dieser Teil des Felsens von den Abgrabungsmaßnahmen ausgespart werden könnte.