Für Mietkosten und Masterstudien: Geldspritze für UMIT und MCI

Innsbruck – Die Corona-Krise knabbert an den Budgets der Hochschulen, davon betroffen sind auch die private Landesuniversität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT in Hall sowie die unternehmerische Hochschule MCI in Innsbruck. An der UMIT wird nach dem Wechsel im Rektorat gerade an einer Zukunftsstrategie gebastelt, dennoch wurde der Privat­universität über die Konjunktur­offensive des Landes jetzt eine Finanzspritze bis 2026 gewährt.