Kein Prozess gegen Vater von isolierter Ruinerwold-Familie

Im spektakulären Fall einer auf einem abgelegenen Hof in den Niederlanden isolierten Familie wird der Vater nun nicht strafrechtlich verfolgt. Das entschied das Strafgericht in Assen am Donnerstag mit Hinweis auf den schlechten Gesundheitszustand des Angeklagten. Gerrit Jan van D. (68) sei nicht prozessfähig, so die Schlussfolgerung des Gerichts. Einen Prozess wird es in dem Fall aber doch geben: Der Österreicher Josef B. muss sich wegen Beihilfe verantworten.