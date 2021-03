TT-Leitartikel über Deutschland-Wahlen: Kanzlerpartei auf verlorenem Posten

Nichts Neues im Südwesten Deutschlands, und doch: Die gestrigen Favoritensiege bei den beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bedeuten Unruhe in Berlin – ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Die öffentliche Aufmerksamkeit wird jetzt vor allem der CDU gelten, die in beiden Ländern die Amtsinhaber herausfordern wollte und kläglich scheiterte.