Innsbrucker Stadtregierung: Das Ende der Zweckehe naht

BM Georg Willi (hinten) möchte gerne Vize-BM Markus Lassenberger wieder aus dem Amt haben.

Innsbruck – Finaler Akt oder dramatische Wende und Happ­y End? Innsbrucks Viererkoalition biegt womöglich in die Zielgerade ein. Am Donnerstag kommt es im Gemeinderat einmal mehr zu einem Abwahlantrag gegen einen Vizebürgermeister. Dieses Mal geht es gegen Markus Lassenberger von der FPÖ, der bekanntlich ja erst im Jänner ins Amt gewählt wurde. Und, auch das ist nicht neu, Georg Willi hat von der Abstimmung auch die Zukunft der Koalition abhängig gemacht. In den vergangenen Tagen verhielten sich die Protagonisten auffällig ruhig. In der Pressekonferenz nach dem Stadtsenat kündigte Vize-BM Hannes Anzengruber (VP) gar einen Ausflug der Senatsmitglieder zur neu verpachteten Froneben Alm im Sommer an. Doch ob die Koalition dann noch aufrecht sein wird, auf diese Frage wollte letztlich niemand eingehen.

Bekommen die Grünen keine Mehrheit für ihren Abwahlantrag, dann dürfte tatsächlich das „freie Spiel der Kräfte“ kommen. Deklariert haben sich die Grünen und die SPÖ, sie werden dem Antrag zustimmen. Selbst wenn die SPÖ die Koalition ja nicht mehr als aufrecht ansieht. Was aber so oder so nur 14 Stimmen und keine Mehrheit bringt. FI und ÖVP aus der Koalition haben sich noch nicht öffentlich geäußert. Die beiden Fraktionen werden sich erst heute (FI) bzw. morgen (ÖVP) intern beraten und ließen sich bisher nicht in die Karten blicken.

Generell gilt auch für diesen Abwahlantrag: Alles ist möglich. Spekuliert wurde zuletzt viel. Unter anderem über die Möglichkeit, dass das für die Abstimmung notwendig Quorum nicht zustande kommen könnte und keine Entscheidung fällt. Ausgeschlossen wurde auch nicht, dass in letzter Sekunde noch eine gemeinsame Lösung präsentiert wird.

Den üblichen Koalitions-Jour-Fixe gab es zuletzt nicht. Dafür aber „politische Gespräche“. Doch Bewegung kam auch da nicht wirklich in die Sache. Und den Knotenlöser konnte auch BM Willi nicht präsentieren. So steuert die Zweckehe der vier Fraktionen weiter in Richtung End­e. (mw)