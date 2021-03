3600 Euro Strafe für Autofahrt während der Quarantäne

Mir ist am letzten Tag meiner Quaräntäne mit den zwei kleinen Kindern in der 75-Quadratmeter-Wohnung die Decke auf den Kopf gefallen.“ So rechtfertigte ein Deutscher aus dem Zillertal am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht seine verbotene Spritztour mit dem Auto. Die Staatsanwältin wertete die Fahrt allerdings als „vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“. Zumal der 32-Jährige wegen einer Covid-Infektion in Quarantäne geschickt worden war. Aufgeflogen ist die Spritztour durch einen Unfall. „Deutsche Skigäste haben mein Auto gerammt“, erzählte der Angeklagte. Er habe selbst die Polizei gerufen. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten ist die verbotene Autofahrt dann auch aufgeflogen. Der Anwalt des Deutschen schlug eine Diversion vor, die Staatsanwältin lehnte aus „generalpräventiven Gründen“ ab. Das nicht rechtskräftige Urteil: 3600 Euro, die Hälfte bedingt.