Innsbrucker Forscher: Lockdown verbesserte Luftqualität

Innsbruck – Von einem auf den anderen Tag stand das Leben still: Autos blieben in der Garage, Urlaubsreisen wurden storniert und Ausflüge abgesagt. Der Lockdown im vergangenen März hatte aber nicht nur negative Auswirkungen – die Luftqualität hat profitiert. Die Schadstoffbelastung in Innsbruck ist stark gesunken, das hat ein Forscherteam der Universität Innsbruck rund um den Atmosphärenforscher Thomas Karl nachweisen können. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Atmospheric Chemistry and Physics veröffentlicht. Bei einem Verkehrsrückgang von 64 Prozent sind gleichzeitig auch die Stickoxide in der Luft um 59 Prozent zurückgegangen, berichtet der Wissenschafter. Deutlich weniger gefallen ist hingegen die Kohlendioxid­emission.