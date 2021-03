Starkes Erdbeben samt Tsunami-Warnung vor Neuseeland

Der Zivilschutz in Neuseeland forderte Menschen in Küstenregionen auf, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Die Katastrophenschutzbehörde appellierte an die Bürger, dem Wasser fernzubleiben und die Nachrichten in Radio und Fernsehen zu verfolgen, berichtete die Zeitung „New Zealand Herald“. Berichten zufolge sollen die Erschütterungen in der ganzen Region zu spüren gewesen sein, so auch in den Großstädten Auckland, Wellington und Christchurch.