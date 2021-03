Frauendemo gegen verstärkte Ungleichheit in Krise

In Form einer Kundgebung vor dem Frauenministerium haben Aktivistinnen am Donnerstagnachmittag auf die pandemiebedingte verstärkte Benachteiligung der Frauen aufmerksam gemacht. Rund 100 Teilnehmende forderten am Minoritenplatz in der Wiener Innenstadt Schutz- und Entlastungsmaßnahmen. Angeführt wurde die Initiative vom Verein Feministische Alleinerzieherinnen (FEM.A), dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) und dem Österreichischen Frauenring (ÖFR).