Österreich, Israel und Dänemark gründen Impfstiftung

Österreich, Israel und Dänemark wollen eine gemeinsame Stiftung für Forschung und Entwicklung zur Bekämpfung von Covid-19 gründen. Das gaben die Regierungschefs Sebastian Kurz (ÖVP), Mette Frederiksen und Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Jerusalem bekannt. Die Stiftung soll der Grundstein für eine Kooperation bezüglich der Corona-Impfstoffe sein. Die Schwerpunkte sollen in der Impfstoffproduktion, der Impfstoffforschung und der Entwicklung von Medikamenten liegen.