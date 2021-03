Spuckattacken von Maskenverweigerern gegen Polizisten

Seit Beginn der Corona Pandemie sind in Österreich 52 Spuckattacken auf Polizistinnen und Polizisten verübt worden - oft begleitet mit dem Satz „Ich habe Corona und jetzt hast du es auch“. „Vielfach kam es zu diesen Vorfällen bei Kontrollen von Maskenverweigerern bzw. Auflösung von illegalen Zusammenkünften“, berichtete das Innenministerium (BMI) am Donnerstagabend. Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnete diese Attacken als „widerwärtig“.

Die Täter werden laut BMI in der Regel wegen versuchter Körperverletzung angezeigt. Das „Phänomen der Spuckattacken“ zeige sich nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern.